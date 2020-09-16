Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы

Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Об этом сообщают «РИА Новости». Его признали виновным в пассивной и активной коррупции.

Сообщается, что функционер был осужден по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Он намерен подать апелляцию. Балахничев находится в международном розыске.

Ранее французская прокуратура требовала четырехлетнего тюремного заключения для Балахничева. Обвинение также потребовало взыскать с него штраф в размере 1,8 миллиона евро.

Сам экс-президент ВФЛА называл дело «антироссийским» и утверждал, что это «позор французской юриспруденции».