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Допинг

Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы

16:05
Валентин Балахничев. Фото Татьяна Дорогутина.
Валентин Балахничев. Фото Татьяна Дорогутина.
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Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Об этом сообщают «РИА Новости». Его признали виновным в пассивной и активной коррупции.

Сообщается, что функционер был осужден по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Он намерен подать апелляцию. Балахничев находится в международном розыске.

Ранее французская прокуратура требовала четырехлетнего тюремного заключения для Балахничева. Обвинение также потребовало взыскать с него штраф в размере 1,8 миллиона евро.

Сам экс-президент ВФЛА называл дело «антироссийским» и утверждал, что это «позор французской юриспруденции».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200916/balakhnichev-1577328089.html

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