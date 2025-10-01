Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян занял пост коммерческого директора ВФЛА

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объявил, что занял пост коммерческого директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Я присоединился к команде Всероссийской федерации легкой атлетики в роли коммерческого директора. Новый этап, надеюсь пройти его без фальстартов. Для меня это совершенно новый спортивный продукт и новые спортивные дисциплины. Очень интересно побыстрее погрузиться в детали», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

В июне Тер-Абрамян покинул «Крылья Советов», где работал с 17 февраля 2025 года. Ранее он занимал должность коммерческого директора в ФНЛ и в омском «Авангарде».