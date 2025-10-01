Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:49

Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян занял пост коммерческого директора ВФЛА

Сергей Ярошенко

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объявил, что занял пост коммерческого директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Я присоединился к команде Всероссийской федерации легкой атлетики в роли коммерческого директора. Новый этап, надеюсь пройти его без фальстартов. Для меня это совершенно новый спортивный продукт и новые спортивные дисциплины. Очень интересно побыстрее погрузиться в детали», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

В июне Тер-Абрамян покинул «Крылья Советов», где работал с 17 февраля 2025 года. Ранее он занимал должность коммерческого директора в ФНЛ и в омском «Авангарде».

Источник: Telegram-канал Роберта Тер-Абрамяна
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Читайте также
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Артемон Доберманов

    Интересно девки пляшут

    01.10.2025

  • Алексей 11

    Г...о не тонет!

    01.10.2025

    • Экс-тренера медалистки Олимпиады в Токио Янга отстранили из-за жестких тренировок

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости