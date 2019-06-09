Екатерина Конева: "Почему я должна пахать, а футболистам дали ЗМС просто так?"

Серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева в интервью "СЭ" рассказала, что ей было очень обидно, когда футболистам сборной России дали звания "Заслуженных мастеров спорта".

Решение наградить футболистов за выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018 вызвало широкий резонанс среди российских спортсменов летом прошлого года.

– Сколько денег теряет легкоатлет вашего уровня, лишившись права выступать на международных соревнованиях?

– Думаю, за последние два года я как минимум могла бы купить себе две квартиры в Сочи. То есть я реально потеряла очень много. Например, в прошлом году я со своим результатом могла бы поехать на чемпионат Европы и выиграть его. Но наша федерация никак не поощрила спортсменов, оставшихся без этого старта. Я неоднократно предлагала провести альтернативный турнир, чтобы спортсмены, которые не были допущен до чемпионата, могли выступить и заработать какие-то деньги.

Я недавно разговаривала с тренером из тяжелой атлетики, который сказал: "Мои мальчики закончили тренироваться, потому что у них семьи, а денег у нас не платят". Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания "Заслуженных мастеров спорта".

– При чем тут футболисты?

– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира... Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку. Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так? (Наталья Марьянчик)​

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Отстаньте от футболистов! Они заслужили!