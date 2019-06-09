Екатерина Конева: "Наша федерация делает что-то не то или не так"

Серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева – о решении ИААФ оставить в силе отстранение России.

– Я сейчас просто в шоке, – сказала Конева в интервью "СЭ". – Некоторые люди из руководства федерации, не хочу даже называть их фамилий, убеждали нас, что все будет хорошо. Я очень надеялась и настраивалась, что нас выпустят на международные соревнования. А теперь получается, ничего не поменялось? Видимо, наша федерация делает что-то не то или не так... (Наталья Марьянчик)

ВФЛА была лишена членства в ноябре 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда.

В 2016 году на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро поехала только одна легкоатлетка РФ – Дарья Клишина, живущая и тренирующаяся в США.

С 2017 года российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

России не вернули флаг, но пустили в Токио // ВФЛА не восстановлена в правах. Российские атлеты - по-прежнему без флага и гимна