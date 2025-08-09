Бегунья Ивонина рассказала, что долго не могла восстановиться после травмы колена

Серебряный призер чемпионата России-2025 в беге на 3000 метров с препятствиями Екатерина Ивонина рассказал, что очень долго восстанавливалась после тяжелой травмы колена. Она смогла вернуться только под конец сезона.

«Я очень рада, что мне удалось-таки стартовать на чемпионате России. Да, я не показала здесь тех секунд, которые хотела, но что есть то есть, быстрее бежать я просто не могла. Но своим вторым местом я довольна», — цитирует 31-летнюю спортсменку ТАСС.

По словам Ивониной, ее травма могла быть связана с тем, что она поменяла технику бега. Перед чемпионатом России она тренировалась две месяца. На турнире в Казани она показала результат 9 минут 32,03 секунды.

Финал «Королевы спорта» в Екатеринбурге (23—24 августа) станет для Ивониной последним стартом сезона.