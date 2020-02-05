Эфиопский бегун умер в возрасте 22 лет

Эфиопский бегун на длинные дистанции Абади Хадис скончался в возрасте 22 лет, информирует сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Причины смерти не называются.

Как отмечается в сообщении, он — один из пяти спортсменов в истории, который пробежал 5000 метров менее чем за 13 минут, 10 000 метров — менее чем за 27 минут, а полумарафон — менее чем за 59 минут.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Хадис занял 15-е место на дистанции 10 000 метров.