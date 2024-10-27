Эфиопский бегун Кеджелча установил мировой рекорд в полумарафоне

Эфиопский бегун Йомиф Кеджелча установил новый мировой рекорд в полумарафоне.

27 октября в Испании состоялся Валенскийский полумарафон. 27-летний Кеджелча стал победителем с результатом 57.30 секунды. Он обновил рекорд угандийца Джейкоба Киплимо, который в 2021 году показал результат 57,31 секунды на полумарафоне в Лиссабоне.

Кеджелча в 2019 году завоевал серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе в беге на 10 тысяч метров. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира в помещении (2016 и 2018) в беге на 3 тысячи метров.