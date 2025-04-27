Эфиопская легкоатлетка Ассефа установила мировой рекорд среди женщин на Лондонском марафоне
Эфиопская легкоатлетка Тигист Ассефа выиграла Лондонский марафон с мировым рекордом среди женщин.
28-летняя бегунья показала результат 2 часа 15 минут 50,0 секунд, превзойдя на 26 секунд предыдущий рекорд, который принадлежал кенийке Перес Джепчирчир.
Второе место на Лондонском марафоне-2025 заняла кенийка Джойсилин Джепкосгей (2:18.43,0). Третьей стала олимпийская чемпионка, представительница Нидерландов Сифан Хассан (2:18:59,0).
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