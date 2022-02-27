Эфиопская бегунья Йехуалав установила новый мировой рекорд в беге на 10 километров

Эфиопская бегунья Ялемзерф Йехуалав установила новый мировой рекорд в беге на 10 километров, сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Сегодня 22-летняя Йехуалав пробежала 10 километров в забеге в Кастельон-де-ла-Плана за 29 минут и 14 секунд. Отмечается, что рекорд подлежит ратификации.

Предыдущий рекорд в беге на 10 километров принадлежал Калкидан Гезахене (29 минут и 38 секунд), он был установлен в 2021 году.