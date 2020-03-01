Эфиопец Легесе выиграл марафон в Токио

Представитель Эфиопии Бирхану Легесе выиграл Токийский марафон. В сложных погодных условиях он преодолел дистанцию за 2 часа 4 минуты 15 секунд. Второе место занял Башир Абди из Бельгии, третье — Сисай Лемма из Эфиопии.

У женщин лучший результат показала Лона Чемтай-Сальпетер из Израиля. Ее время — 2 часа 17 минут 45 секунд. Второе место заняла представительница Эфиопии Бирхане Дибаба, третьей стала ее соотечественница Сутуме Асефа Кебеде.

Токийский марафон проходит ежегодно с 2007 года. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса марафон прошел без участия бегунов-любителей, в состязании приняли участие только 200 профессиональных атлетов