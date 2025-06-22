Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

22 июня, 16:15

Батыршин о победе на Кубке России: «Стояла задача набрать два килограмма»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Эдуард Батыршин выиграл бег на 3000 метров с препятствиями на Кубке России по легкой атлетике, завершившемся в воскресенье в подмосковном Жуковском. Основным соперником Батыршина был Максим Якушев, именно эти два спортсмена и оторвались от группы на последних кругах и именно между ними развернулась финишная дуэль, победу в которой, в итоге, одержал Батыршин.

После завершения соревнований спортсмен ответил на вопросы «СЭ».

— Атака получилась в два ускорения, на первое Макс сумел ответить, что было в голове в этот момент?

— Сначала — все, я «приплыл», потом секунды через три, осознал, что нужно делать финиш на все деньги, иначе я его не достану. У меня был расчет за 400 метров ускориться, а уже после ямы с водой попробовать идти до конца, но, видимо, не рассчитал свои силы, недооценил Максима, он зацепился и еще быстрее меня побежал. Он молодец, это изначально было непросто.

— Последняя яма с водой, тяжело было ее проходить?

— После командного чемпионата России в Сочи мы с тренером сделали выводы. Была неделя на то, чтобы поработать над силой ног. Стояла задача набрать два килограмма, есть побольше белка, потому что на командном ЧР возникла проблема именно с преодолением препятствий и ямы с водой.

Все, что мы сделали, очень помогло сегодня. Препятствия я проходил лишь чуть хуже Максима, а на яме прыгал дальше него, один раз даже едва не налетел, было немного страшно.

— Если еще пару килограммов набрать, еще быстрее получится?

— Во всем нужно знать меру. Если набрать слишком много, то вообще бегать и прыгать не сможешь.

— Что дальше?

— Стартов за последний месяц было много, пока ехать на сборы. Может быть, пробегусь в Омске, но это под большим вопросом. Скорее всего, буду пропускать все до чемпионата России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лысенко о планах на сезон: «Было бы неплохо показать результат повыше, чем окажется выигрышный на чемпионате мира»

Легкоатлетка Новосельцева о штрафе на Кубке России: «Наверное, будем разбираться с судейством»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости