Батыршин о победе на Кубке России: «Стояла задача набрать два килограмма»

Эдуард Батыршин выиграл бег на 3000 метров с препятствиями на Кубке России по легкой атлетике, завершившемся в воскресенье в подмосковном Жуковском. Основным соперником Батыршина был Максим Якушев, именно эти два спортсмена и оторвались от группы на последних кругах и именно между ними развернулась финишная дуэль, победу в которой, в итоге, одержал Батыршин.

После завершения соревнований спортсмен ответил на вопросы «СЭ».

— Атака получилась в два ускорения, на первое Макс сумел ответить, что было в голове в этот момент?

— Сначала — все, я «приплыл», потом секунды через три, осознал, что нужно делать финиш на все деньги, иначе я его не достану. У меня был расчет за 400 метров ускориться, а уже после ямы с водой попробовать идти до конца, но, видимо, не рассчитал свои силы, недооценил Максима, он зацепился и еще быстрее меня побежал. Он молодец, это изначально было непросто.

— Последняя яма с водой, тяжело было ее проходить?

— После командного чемпионата России в Сочи мы с тренером сделали выводы. Была неделя на то, чтобы поработать над силой ног. Стояла задача набрать два килограмма, есть побольше белка, потому что на командном ЧР возникла проблема именно с преодолением препятствий и ямы с водой.

Все, что мы сделали, очень помогло сегодня. Препятствия я проходил лишь чуть хуже Максима, а на яме прыгал дальше него, один раз даже едва не налетел, было немного страшно.

— Если еще пару килограммов набрать, еще быстрее получится?

— Во всем нужно знать меру. Если набрать слишком много, то вообще бегать и прыгать не сможешь.

— Что дальше?

— Стартов за последний месяц было много, пока ехать на сборы. Может быть, пробегусь в Омске, но это под большим вопросом. Скорее всего, буду пропускать все до чемпионата России.