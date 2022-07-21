Джеруто из Казахстана стала чемпионкой мира в стипль-чезе на 3000 метров

Казахстанская спортсменка Нора Джеруто выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в стипль-чезе на 3000 метров. Ее результат — 8 минут 53,02 секунды. Это рекорд для мирового первенства.

Второй в этой дисциплине стала Веркуха Гетачью из Эфиопии, преодолевшая дистанцию за 8 минут 54,61 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна эфиопка Мекидес Абебе — 8 минут 56,08 секунды.

Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.