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Сегодня, 06:32

Джеруто из Казахстана стала чемпионкой мира в стипль-чезе на 3000 метров

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанская спортсменка Нора Джеруто выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в стипль-чезе на 3000 метров. Ее результат — 8 минут 53,02 секунды. Это рекорд для мирового первенства.

Второй в этой дисциплине стала Веркуха Гетачью из Эфиопии, преодолевшая дистанцию за 8 минут 54,61 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна эфиопка Мекидес Абебе — 8 минут 56,08 секунды.

Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.

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