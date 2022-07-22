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Сегодня, 05:54

Джексон выиграла золотую медаль ЧМ в беге на 200 метров

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шерика Джексон.
Фото Global Look Press

Бегунья из Ямайки Шерика Джексон стала победительницей забега на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Она преодолела дистанцию за 21,45 секунды.

Второй стала еще одна представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, пробежавшая дистанцию за 21,81 секунды. Закмнула тройку британка Дина Эшер-Смит — 22,02 секунды.

Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.

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