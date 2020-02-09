Дюплантис прокомментировал свой мировой рекорд

Швед Арман Дюплантис прокомментировал установление мирового рекорда в прыжках с шестом в помещении. Во второй попытке на турнире в Торуни (Польша) 20-летний атлет показал результат 6 м 17 см.

— С тех пор, как я в подгузниках начал прыгать на своем заднем дворе, хотел стать лучшим, побить мировой рекорд, — цитирует Дюплантиса European Athletics. — Мечтал об этом с трех лет.

Много людей, которых хочется поблагодарить. Мама, папа, мои тренеры. Мама была на трибунах и видела этот момент своими глазами. Очень много людей верит в меня, это придает сил.