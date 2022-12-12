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12 декабря, 17:54

Двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша выжил при крушении самолета

Мария Гусева
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Дэвид Рудиша.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион, действующий рекордсмен мира в беге на 800 м Дэвид Рудиша выжил после падения самолета, сообщает Nation.Africa.

Инцидент произошел в субботу, 10 декабря в Кении. По информации источника, у самолета заглох двигатель через 7-8 минут после взлета. Пилот попытался совершить аварийную посадку, но задел крылом дерево. В результате самолет начал вращаться и упал на каменистое поле.

Кроме 33-летнего кенийца на борту судна находились 5 человек. Жертв при крушении удалось избежать, один пассажир был госпитализирован, остальные получили легкие травмы.

Рудиша выиграл золотые медали в беге на 800 метров на Олимпийских играх в 2012 году, установив мировой рекорд, и в 2016 году. Также кениец выигрывал чемпионаты мира (2011 и 2015).

Дэвид Рудиша
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