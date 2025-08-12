Двукратного призера Олимпиад бегуна Керли отстранили за нарушение антидопинговых правил

Американский бегун Фред Керли временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Причиной отстранения является непредоставление информации о местонахождении. Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 12 августа.

30-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира. Также на его счету серебряная медаль Олимпийских игр в Токио в беге на дистанции 100 м и бронзовая медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже.