Двух китайских спортсменок заподозрили в подмене пола. Фото тоже выглядит подозрительно

Двух китайских бегуний подозревают в том, что они — мужчины. Речь идет о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые завоевали золото и серебро чемпионата Китае по легкой атлетике соответственно в беге на 400 метров, сообщает Inquirer.

Ближайшую соперницу обе спортсменки обогнали на две секунды. А месяц назад они показали очень высокий результат в эстафете.

Однако Ассоциация легкой атлетики Китая официально подтвердила их принадлежность к женскому полу.