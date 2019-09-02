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Новости   //    Легкая атлетика

Двух китайских спортсменок заподозрили в подмене пола. Фото тоже выглядит подозрительно

17:48

Двух китайских бегуний подозревают в том, что они — мужчины. Речь идет о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые завоевали золото и серебро чемпионата Китае по легкой атлетике соответственно в беге на 400 метров, сообщает Inquirer.

Ближайшую соперницу обе спортсменки обогнали на две секунды. А месяц назад они показали очень высокий результат в эстафете.

Однако Ассоциация легкой атлетики Китая официально подтвердила их принадлежность к женскому полу.

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