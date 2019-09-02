Двух китайских спортсменок заподозрили в подмене пола. Фото тоже выглядит подозрительно
17:48
Двух китайских бегуний подозревают в том, что они — мужчины. Речь идет о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые завоевали золото и серебро чемпионата Китае по легкой атлетике соответственно в беге на 400 метров, сообщает Inquirer.
Ближайшую соперницу обе спортсменки обогнали на две секунды. А месяц назад они показали очень высокий результат в эстафете.
Однако Ассоциация легкой атлетики Китая официально подтвердила их принадлежность к женскому полу.
Is not only Liao Mengxue and Tong Zenghuan at the women's 4x400 relay championship in China.— Beatriz (@BeaGonzo) September 1, 2019
I think Yang is also male, he has a male face, a male waist and as his 2 mates needs to wear underwear to hold his testicles and penis. pic.twitter.com/mHxzzvRi06
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