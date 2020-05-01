Две американки и кениец временно отстранены за пропуски допинг-тестов

Три легкоатлета временно отстранены от соревнований по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщает Независимый антикоррупционный орган (AIU). Все трое обвиняются в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.

В их число входят две американские бегуньи на короткие дистанции: 24-летняя Дейджа Стивенс и 23-летняя Габриэль Томас.

Стивенс в 2016 году выходила в финал Олимпиады в беге на 200 м, где заняла седьмое место, в том же году стала чемпионкой США на этой дистанции. Томас дважды побеждала также на 200-метровой дистанции на этапах «Бриллиантовой лиги».

Третий отстраненный — кенийский бегун на длинные дистанции Алекс Корио Олиотиптип.

Кроме того, временно отстранен был еще один кениец — победитель Гонконгского марафона-2016 Микель Кипротич Мутаи. В его пробе обнаружен запрещенный препарат норандростерон.