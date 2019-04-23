Два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики на своем официальном сайте объявила о дисквалификации двух спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробах прыгуньи в длину Елены Машинистовой и толкателя ядра Руслана Халикова были обнаружены следы гидрохлортиазида.

Машинистова дисквалифицирована на год и сможет вернуться 30 октября 2019 года.

Халиков отстранен на 6 месяцев до 27 мая 2019 года.

Аннулированию подлежат результаты Руслана Халикова, достигнутые на чемпионате УФО (июнь 2018, Челябинск).