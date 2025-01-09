Свищев: «Исинбаева совершила человеческий поступок»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала на церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым.

«Исинбаева совершила человеческий поступок. Она отдала дань памяти человеку, который сделал ее в этой жизни. Было бы удивительно, если бы она не приехала на похороны своего тренера. Исинбаева — гражданин России, на нее никакие санкции не распространяются. А ее прошлые неудачные высказывания про свое воинское звание не дают повод считать ее диссидентом.

Исинбаева оставила яркий след в мировой легкой атлетике и прославила российский спорт своими победами. То, что она приехала попрощаться со своим тренером, делает ей честь, можно только уважать ее за это. Правильно поступила», — цитирует «ВсеПроСпорт» Свищева.

О смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова в возрасте 80 лет стало известно 3 января. Он работал с Исинбаевой дважды: с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год.