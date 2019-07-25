Дмитрий Шляхтин: "ВФЛА обязана создать лучшую в мире систему информационно-методической антидопинговой поддержки спортсменов"

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявляет о запуске национального общероссийского комплексного исследования "Новая легкая атлетика", результаты которого будут использованы для усиления антидопинговой поддержки спортсменов, тренеров и других специалистов, вовлеченных в подготовку спортсменов.

"Наши спортсмены нуждаются в регулярной информационно-методической поддержке, мы видим это каждый день. Чтобы поддержка была максимально эффективной, ВФЛА запускает широкомасштабное исследование. Мы хотим узнать, что по-настоящему важно для спортсменов, какую поддержку они хотят получать от федерации в сфере антидопинговой работы. Наша общая цель – сделать спортивную подготовку наших легкоатлетов максимально эффективной, обеспечить бескомпромиссное следование международным антидопинговым правилам. Сейчас мы просто обязаны создать лучшую в мире систему информационно-методической антидопинговой поддержки спортсменов", – сказал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Ключевым элементом исследования станет широкомасштабный опрос спортсменов по различным направлениям антидопинговой работы.

Цель такого опроса – получить обратную связь от наших спортсменов, определить круг вопросов, ответ на которые им необходимо получать в ежедневном режиме.