Дмитрий Шляхтин: «Старались сделать все возможное, чтобы восстановить статус ВФЛА»

Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал о подробностях ситуации с Данилом Лысенко. В августе 2018 года ИААФ завела на 22-летнего спортсмена дело из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. При расследовании обстоятельств дела выяснилось, что спортсмен сопроводил свои объяснения поддельными медицинскими справками. В мае 2019 года появилась информация, что к фальсификации документов причастны руководители ВФЛА.

— Представители Данилы Лысенко принесли нам справку, мы ее перевели и помогли отправить, — заявил «Известиям» Шляхтин. — Это обычная процедура. Должны ли мы были проверять ее подлинность? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос, но я уверен, что федерация не имеет никакого отношения к фальсификации. Данила раскаялся и даже обратился в полицию с заявлением о явке с повинной. Ждем завершения расследования. За последние четыре года это единственное, в чем можно упрекнуть федерацию.

Мы старались сделать все возможное, чтобы восстановить статус ВФЛА, нашли общий язык с рабочей группой во главе с Руне Андерсоном. Выполнили все пункты «дорожной карты», выплатили ИААФ задолженность в размере 3,2 миллиона долларов за антидопинговые расследования. Но проблемы с делом Лысенко, а потом сложная ситуация с перепроверкой проб московской лаборатории затормозили этот процесс. Хотя я не вижу связи между перепроверкой проб прошлого периода и деятельностью ВФЛА.