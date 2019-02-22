Дмитрий Шляхтин: "Российские легкоатлеты подали жалобы в CAS после консультаций с юристами"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сказал, что российские легкоатлеты подали апелляции в CAS после консультаций с юристами. В пятницу стало известно, что Иван Ухов (прыжки в высоту), Светлана Школина (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Екатерина Галицкая (бег) и Юлия Кондакова (бег) подали в CAS апелляции на решение об их дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

- После консультаций с юристами спортсмены приняли решение подать апелляции, возможность обжаловать решение о дисквалификациях - их право, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Всероссийская федерация легкой атлетики знает о происходящем. Вопросы о деталях и юридических тонкостях данного процесса стоит адресовать непосредственным участникам судебного процесса - спортсменам и их адвокатам.