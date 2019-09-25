Дмитрий Шляхтин: «Отстранение ВФЛА привело к регрессу российской легкой атлетики»

Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) привело к регрессу всей легкой атлетики в России. Об этом президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал, выступая на заседании конгресса ИААФ в Дохе.

Членство ВФЛА было приостановлено ИААФ в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Накануне конгресса рабочая группа ИААФ рекомендовала продлить отстранение ВФЛА.

— Я бы хотел проинформировать вас и о другой негативной стороне столь длительного коллективного наказания, — цитирует ТАСС Шляхтиан. — В дальнейшем это необходимо учитывать при применении подобных санкций к другим федерациям. Мы все здесь понимаем, что коллективные санкции ударили не только по виновникам нарушений, они привели к регрессу всей российской легкой атлетики.