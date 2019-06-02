Дмитрий Шляхтин - о возможном отстранении России от Игр-2020: "Желаемое выдается за действительное"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде-2020. Ранее издание Sunday Times сообщило о такой возможности в связи с делом прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Лысенко с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из ВФЛА могли сфальсифицировать документы по его делу.

- Статья Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета.

ВФЛА была исключена из состава ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах. Совет ИААФ, который пройдет с 8 по 9 июня, будет рассматривать вопрос возможности восстановления членства ВФЛА.