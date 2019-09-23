Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о продлении отстранения организации. В понедельник ИААФ сообщила, что не будет восстанавливать ИААФ из-за ситуации с базой данных Московской антидопинговой лабораторией. Передача данных в ИААФ — одно из обязательных условий по восстановлению ВФЛА. ВАДА сегодня сообщило, что обнаружило попытки фальсификаций. России дано три недели, чтобы объяснить причину манипуляций.

— Решение совета было ожидаемо, в последнем отчете рабочей группы главным требованием к нам указывалось продолжение работы по смене антидопинговой культуры вкупе с завершением решения вопроса по перепроверке допинг-проб московской лаборатории, — цитирует ТАСС Шляхтина. — Отдельным пунктом в вопросе проб лаборатории отмечалось, что ИААФ должна быть уверена в том, что данные и пробы являются подлинными и не были подделаны. После сегодняшних решений исполкома ВАДА в Токио шансы ВФЛА на восстановление были минимальны. Вопрос не входит в нашу юрисдикцию, мы являемся заложниками этой ситуации.

Ноябрь будет для ВФЛА следующей важной временной точкой в деле восстановления федерации. Совет озвучил эту дату и те условия, которые должны быть выполнены к этому сроку. Все, что находится в компетенции ВФЛА, мы должны сделать.