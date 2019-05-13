Дмитрий Шляхтин: "Давайте в работе по восстановлению ВФЛА опираться на статистику"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин считает, что оценку деятельности по восстановлению организации нужно давать, исходя из проделанной работы.

Президент РУСАДА Юрий Ганус в открытом письме главе ОКР Станиславу Позднякову предложил, в частности в полном составе отстранить руководство ВФЛА, тренеров сборной России и глав центров подготовки спортсменов.

- Работа по восстановлению ВФЛА ведется на протяжении 3,5 лет, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Да, это немалый срок, но давайте опираться на статистику. Мы начали восстановление с 40 критериев дорожной карты, потом цифра критериев и требований выросла до 204, а на сегодняшний день невыполненными остаются только 2 критерия - выплата задолженности и завершение ситуации с пробами московской лаборатории. С пробами все знаете ситуацию, в решении финансового вопроса мы продвигаемся вперед.