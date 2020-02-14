Дмитрий Песков: «Даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, она знает все нужды российского спорта»

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объяснил включение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. Накануне Исинбаева поблагодарила Президента Владимира Путина за включение в рабочую группу, заявив, что после этого она прочитала Конституцию.

— Дело в том, что подавляющее большинство нашей страны вряд ли читало Конституцию, — цитирует «РИА Новости» Пескова. — Гражданам это не нужно. Гражданам главное, чтоб их основополагающее право было гарантировано. Но, даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта. Важнейшего, скажем так, направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности.

Каждый по своему направлению озвучивает предложения, которые определенно заслуживают внимания. А как это облечь уже в юридическую форму, это уже можно будет в рамках рабочего процесса решить с помощью тех специалистов-правовиков, которые также обильно представлены в составе комиссии.

Это никоим образом не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы. Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни.