4 мая, 11:05

Дмитрий Неделин выиграл Казанский марафон и стал чемпионом России

Руслан Минаев

Российский бегун Дмитрий Неделин стал чемпионом России, который проходил в рамках Казанского марафона.

Спортсмен прошел дистанцию в 42,2 км за 2 часа 9 минут 38 секунд, установив личный рекорд. Второе место занял россиянин Владимир Никитин (2 часа 9 минут 55 секунд), третьим финишировал кениец Элкана Лангат (2 часа 13 минут 15 секунд). Бронзу чемпионата России завоевал Алексей Реунков (2:13.31).

У женщин чемпионкой стала кенийка Джудит Чероно (2:29,23), в тройку попали россиянки Марина Ковалева (2:30.26), Луиза Дмитриева (2:33.19) и Алена Татаринова (2:33.22).

