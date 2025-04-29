Дмитрий Неделин — новый амбассадор проекта Fonteam

Легкоатлет-марафонец Дмитрий Неделин стал первым участником обновленной команды спортивных хедлайнеров.

Начало сотрудничества было представлено видеороликом, снятым на крыше стадиона «Лужники». На ней звезда российской легкой атлетики готовится побить рекорд страны, который держится 17 лет, на Казанском марафоне.

Команда Fonteam объединяет ярких личностей и спортсменов, чья цель — ломать сложившиеся правила, переписывать историю рекордов и оставаться первыми. В ближайшее время команда пополнится новыми участниками.

