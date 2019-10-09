Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене призналась, что будет рада вновь выступать под флагом страны на VII Всемирных военных играх в Китае.

— Лично для меня это большое счастье, — цитирует ТАСС Ласицкене. — Военные игры в 2015 году были последними соревнованиями, на которых я бегала почетный круг с российским флагом и слушала гимн. Я очень рада, что в 2019 году я снова еду защищать честь ЦСКА. Надеюсь, что все сложится хорошо, потому что сезон был длинным.

— Мы готовимся. Сделаю все возможное, чтобы моими успехами гордились клуб и страна. Для меня это очень важный старт. Я так поздно еще не прыгала, но сделаю все возможное.

Соревнования пройдут с 15 по 27 октября.