Дисквалифицированный прыгун в высоту Лысенко заявил, что вернется в спорт

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко прокомментировал новость о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я пока никак не могу комментировать решение CAS о моей дисквалификации, так как еще не получал никаких документов. Но могу сказать определенно, что после окончания срока намерен вернуться в спорт и продолжать дальше прыгать», — приводит ТАСС слова Лысенко.

В понедельник, 5 июля, 24-летний прыгун был дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года, в том числе на два — условно, о чем сообщили в пресс-службе независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Лысенко был временно отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. Все его результаты начиная с 3 августа 2018 года аннулированы. Дисквалификация будет длиться до 3 августа 2022 года. Таким образом, он пропустит летнюю Олимпиаду в Токио и чемпионат мира 2022 года.