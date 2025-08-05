Легкая атлетика
5 августа, 09:38

Директор ВФЛА Ярышевский считает, что у предыдущего руководства не было нормального контакта с World Athletics

Павел Лопатко

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский считает, что у предыдущего руководства организации не было нормального контакта с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Вопрос не веры в то, допустят ли нас, это вопрос работы. Та работа, которая сейчас проводится ВФЛА, раньше просто не велась. Та коммуникация, которая была раньше, представляла собой формальный обмен письмами», — цитирует Ярышевского ТАСС.

В сентябре 2025 года состоится совет World Athletics, на котором могут рассмотреть вопрос об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования. По словам Ярышевского, российская сторона полностью выполняет все требования World Athletics, спортсмены тестируются, а ВФЛА проходит аудит и выпускает отчеты.

Источник: ТАСС
ВФЛА
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
В Европе готовятся к отмене соревнований из-за недопуска россиян. Противостояние входит в решающую фазу
  • No Name 4

    можно подумать, что у нынешней есть... деньги ПСБ - это еще не решение проблемы...

    05.08.2025

  • Статистик80

    так и у него его не будет

    05.08.2025

    • Российские легкоатлеты выиграли пять медалей на турнире в Нигере

    Чемпионат России по легкой атлетике 2025: даты и место проведения, расписание соревнований, все финалы

    Takayama

