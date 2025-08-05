Директор ВФЛА Ярышевский считает, что у предыдущего руководства не было нормального контакта с World Athletics

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский считает, что у предыдущего руководства организации не было нормального контакта с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Вопрос не веры в то, допустят ли нас, это вопрос работы. Та работа, которая сейчас проводится ВФЛА, раньше просто не велась. Та коммуникация, которая была раньше, представляла собой формальный обмен письмами», — цитирует Ярышевского ТАСС.

В сентябре 2025 года состоится совет World Athletics, на котором могут рассмотреть вопрос об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования. По словам Ярышевского, российская сторона полностью выполняет все требования World Athletics, спортсмены тестируются, а ВФЛА проходит аудит и выпускает отчеты.