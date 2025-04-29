Дина Александрова не считает, что стала второй на марафоне в Лондоне

Дина Александрова, российская спортсменка, выступающая в любительских марафонах в интервью «СЭ» попросила не называть ее призером марафона в Лондоне. На своем дебютном мейджоре наша соотечественница показала второй результат (2:31.41) среди женщин в масс-старте, уступив только британке Люси Джонс (2:30.23).

— Вчера или позавчера читала, что меня поздравляют со вторым местом. Нет. Места разыгрывают в элитном кластере, — подчеркнула бегунья. — В масс-старте мест нет, вторая строчка по женщинам ни о чем не говорит. А пишут, что я вторая, не понимают, думают, что действительно заняла второе место. Это не так.

— Что тренер Степан Киселев говорил по раскладке перед стартом?

— После того как приехала в Лондон, поняла, что не стоит рассчитывать на отличный бег, я знаю свой организм, и были признаки не лучшего состояния. Тренер предложил попробовать начать по 3.30, а я сказала, что хочу начать на результат 2:26—2:27, так как ничего не теряю, хочу попробовать. Не получится? Ну не получится, когда, если не сейчас? Где я еще попробую? Больших ожиданий не было, просто хотела попробовать.