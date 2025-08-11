Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

11 августа, 14:55

Дина Александрова и Артем Попов — победители «Ночной Казани»

Дина Александрова.
Фото Пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN

Забег «Ночная Казань» прошел в ночь с 9 на 10 августа, его участниками стали профессионалы и любители из России, Казахстана, Республики Беларусь, Эквадора, Азербайджана, Катара, Омана и Таджикистана. Россию представляли атлеты из 78 регионов.

В прошедшие выходные столица Татарстана стала центром притяжения для ценителей легкой атлетики: помимо чемпионата России, который собрал лучших профессионалов, прошел забег «Ночная Казань» для всех любителей шоссейного бега. Более 5 тысяч спортсменов вышли на дистанции 5 и 10 км, еще 800 участников стартовали в забегах TIMERKIDS.

В этом году организаторы впервые учредили призовой фонд на дистанции 10 км: по 100 тысяч рублей для победителей, по 50 тысяч — для серебряных призеров и по 30 тысяч — для обладателей бронзы. Золото в итоге забрали Артем Попов (29.12) и Дина Александрова (33.05), вторыми стали Никита Калганов (30.14) и Анна Тропина (33.45), бронза — у Олега Ильина (30.19) и Ульяны Андреевой (35.04).

При этом Андреева до этого была самой быстрой на дистанции 5 км. У мужчин победу праздновал Константин Плохотников (14.33), вторыми стали Елена Сергеева (17.14) и Антон Кулятин (14.57), замкнули тройку призеров Александра Вдовина (17.27) и Алексей Краснов (15.17).

В этом сезоне в Татарстане пройдут еще три крупных события: шоссейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan. Almetyevsk, Татнефть Альметьевский полумарафон и Казанский национальный полумарафон.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Популярное видео
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Главный тренер сборной Мащенко назвал бегунью Ермакову главной героиней чемпионата России

Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости