Дина Александрова и Артем Попов — победители «Ночной Казани»

Забег «Ночная Казань» прошел в ночь с 9 на 10 августа, его участниками стали профессионалы и любители из России, Казахстана, Республики Беларусь, Эквадора, Азербайджана, Катара, Омана и Таджикистана. Россию представляли атлеты из 78 регионов.

В прошедшие выходные столица Татарстана стала центром притяжения для ценителей легкой атлетики: помимо чемпионата России, который собрал лучших профессионалов, прошел забег «Ночная Казань» для всех любителей шоссейного бега. Более 5 тысяч спортсменов вышли на дистанции 5 и 10 км, еще 800 участников стартовали в забегах TIMERKIDS.

В этом году организаторы впервые учредили призовой фонд на дистанции 10 км: по 100 тысяч рублей для победителей, по 50 тысяч — для серебряных призеров и по 30 тысяч — для обладателей бронзы. Золото в итоге забрали Артем Попов (29.12) и Дина Александрова (33.05), вторыми стали Никита Калганов (30.14) и Анна Тропина (33.45), бронза — у Олега Ильина (30.19) и Ульяны Андреевой (35.04).

При этом Андреева до этого была самой быстрой на дистанции 5 км. У мужчин победу праздновал Константин Плохотников (14.33), вторыми стали Елена Сергеева (17.14) и Антон Кулятин (14.57), замкнули тройку призеров Александра Вдовина (17.27) и Алексей Краснов (15.17).

В этом сезоне в Татарстане пройдут еще три крупных события: шоссейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan. Almetyevsk, Татнефть Альметьевский полумарафон и Казанский национальный полумарафон.