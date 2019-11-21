«Денег нет». Тренер Лысенко не будет оспаривать временное отстранение

Тренер прыгуна в высоту Данила Лысенко Евгений Загорулько не собирается оспаривать временно отстранение. Независимый легкоатлетический орган (AIU) отстранил Загорулько, президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и трех членов федерации по делу о нарушении Лысенко антидопинговых правил.

— Если у нас нет никакой защиты и нас отстраняют, то я сматываю удочки. Ни в какие суды я не пойду — денег нет, — цитирует ТАСС Загорулько.

Лысенко в августе 2018 года был временно отстранен. ИААФ выявила факты подделки ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов. В результате расследования выявлена причастность некоторых членов ВФЛА к манипуляциям с данными.