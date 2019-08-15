«Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно». Шубенков — о манеже АлгГТУ
Российский легкоатлет, чемпион мира Сергей Шубенков продолжает говорить о проблемах манежа Алтайского государственного технического института (АлгГТУ). Ранее спортсмен выложил фотографии убитых беговых дорожек. Сегодня Шубенков представил основные тезисы, о которых говорили ректор института, а также представители минспорта региона на специальной пресс-конференции касаемо проблемы.
— Что ж, воистину вчерашний день был насыщен разговорами, — написал Шубенков в Instagram. — Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно. Стоит отдать должное ректору АлтГТУ Андрею Маркову — он настолько же прав в своей позиции, насколько циничен...
Ребят, вот и все, вэлкам ту капитализм. Не создаете спроса — имеете полное право на свободном рынке мирно сдохнуть. Если б не одно но — неделю назад на первом подобном совещании ректору было предложено компенсировать потенциально упускаемый доход от сдачи в аренду манежа за счёт бюджета Минспорта АК. Предложение, как видим, принято не было.
Шубенкова и весь Алтай собираются лишить легкой атлетики
Что ж, воистину вчерашний день был насыщен разговорами. Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно. Стоит отдать должное ректору АлтГТУ Андрею Маркову — он настолько же прав в своей позиции, насколько циничен. Ниже основные тезисы с утренней прессухи, НЕ ЦИТАТЫ: . ??Ректор: интересы студентов в приоритете. Ю. В. Пацюк (преподаватель АлтГТУ): как же без бегового круга мои студенты будут сдавать нормативы ФП, куда входят бег на 200 и 3000 м? Ректор: будут бегать, начертим дорогу на паркете. . ??Минспорт АК: сколько заняли проектные работы? Ректор: полтора месяца. Минспорт АК: а почему вы с нами не согласовали проект или, хотя бы, не поставили в известность? Ректор: а мы не обязаны, финансирование федеральное. . ??Из зала: на данном этапе возможно внесение изменений в проект? Ректор: ну давайте посмотрим, как пройдут процедуры по выбору подрядчика, там будет видно. (На сегодня подрядчик уже известен, идёт подписание контракта, и глобальные изменения недопустимы). Минспорт: а насколько принципиально для вас демонтировать беговой круг? Ректор: а насколько принципиально его оставить? . ??Н.М. Шубенкова: в своё время вы с трудом нашли 4,4 млн на новую дорожку, то есть, на развитие. А теперь легко тратите 21,8 млн на то, чтобы прихлопнуть л/а окончательно. Ректор: мы никого не прихлопываем и легкоатлетов не выгоняем — пускай, как раньше, тренируются и соревнуются. Мы стараемся развивать спорт и повышать массовость. . ??Из зала: вы же сдаёте манеж в аренду после 17 часов? Ректор: да, мы пытаемся привлечь дополнительные деньги за счёт коммерческой деятельности. . ?Ребят, вот и всё, вэлкам ту капитализм. Не создаёте спроса — имеете полное право на свободном рынке мирно сдохнуть. Если б не одно но — неделю назад на первом подобном совещании ректору было предложено компенсировать потенциально упускаемый доход от сдачи в аренду манежа за счёт бюджета Минспорта АК. Предложение, как видим, принято не было. #спасемманежАлтГТУ