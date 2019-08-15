Российский легкоатлет, чемпион мира Сергей Шубенков продолжает говорить о проблемах манежа Алтайского государственного технического института (АлгГТУ). Ранее спортсмен выложил фотографии убитых беговых дорожек. Сегодня Шубенков представил основные тезисы, о которых говорили ректор института, а также представители минспорта региона на специальной пресс-конференции касаемо проблемы.

— Что ж, воистину вчерашний день был насыщен разговорами, — написал Шубенков в Instagram. — Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно. Стоит отдать должное ректору АлтГТУ Андрею Маркову — он настолько же прав в своей позиции, насколько циничен...

Ребят, вот и все, вэлкам ту капитализм. Не создаете спроса — имеете полное право на свободном рынке мирно сдохнуть. Если б не одно но — неделю назад на первом подобном совещании ректору было предложено компенсировать потенциально упускаемый доход от сдачи в аренду манежа за счёт бюджета Минспорта АК. Предложение, как видим, принято не было.

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