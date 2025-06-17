Дегтярев назвал политику главы World Athletics в отношении россиян реакционной

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков решает очень непростую задачу по возвращению российских спортсменов на международные соревнования, что осложняется реакционной политикой, проводимой главой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяном Коу.

«Какие федерации ведут наиболее конструктивную работу по возвращению российских атлетов на международную арену, видно по результатам. Из новых руководителей это президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Первой ласточкой был чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, а сейчас готовимся к чемпионату мира в Сингапуре», — сказал Дегтярев РИА «Новости».

Министр отметил, что Мазепин лично ведет переговоры с нужными людьми, как и президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, который недавно принимал в Москве президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Он также упомянул президента Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова, столкнувшегося со сложной ситуацией из-за репутации Коу, известного своей русофобской позицией.

Министр выразил сожаление, что даже после поражения Коу на выборах президента МОК санкционная политика в отношении российской легкой атлетики продолжается, а в действиях международной федерации прослеживается определенная реакционность. Однако он выразил надежду, что со временем ситуация изменится, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена.

С начала СВО российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта.