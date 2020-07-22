Давай пять. Историческое достижение Елены Исинбаевой

22 июня 2005 года на соревнованиях в Лондоне женщина впервые в истории прыгнула с шестом на 5 метров. Это достижение покорилось россиянке Елене Исинбаевой.

Дважды олимпийская чемпионка, Исинбаева многократно победит на первенствах мира и Европы — и в помещениях, и на открытых стадионах, установит в общей сложности 27 мировых рекордов, поднявшись до высоты 5 метров 6 сантиметров.