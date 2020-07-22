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Давай пять. Историческое достижение Елены Исинбаевой

16:00
Елена Исинбаева. Фото AFP
Елена Исинбаева. Фото AFP
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22 июня 2005 года на соревнованиях в Лондоне женщина впервые в истории прыгнула с шестом на 5 метров. Это достижение покорилось россиянке Елене Исинбаевой.

Легендарная Елена Исинбаева @isinbaevayelena ? ? 15 лет назад, 22 июля в Лондоне, на этапе «Супер Гран-при» Елена Исинбаева впервые преодолела планку на высоте 5 метров, установив мировой рекорд! ? «Мне очень трудно описать свои чувства. Это невероятно. Я уже говорила вам, что первая женщина, которая прыгнет пять метров, станет легендой. И я прыгнула... Здесь у меня были силы для того, чтобы покорить эту высоту, и я это сделала. Я почувствовала, что сегодня мой день. Когда прыгнула 4,96, сказала сама себе: «Если эта высота мне покорилась, то почему бы не попробовать прыгнуть и на пять метров?» ? Источник «Советский спорт». ? @eurosport

Публикация от Russian Athletics Federation (@rusaf_official)

Дважды олимпийская чемпионка, Исинбаева многократно победит на первенствах мира и Европы — и в помещениях, и на открытых стадионах, установит в общей сложности 27 мировых рекордов, поднявшись до высоты 5 метров 6 сантиметров.

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