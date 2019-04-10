Дарья Клишина: "Процентов на 80 выступлю на чемпионате России"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью "СЭ" объяснила, почему пропустила прошлый сезон. Она также рассказала, когда планирует начать выступать.

– В секторе вас когда увидим?

– Пока точного плана по соревнованиям нет. Планируем с тренером начать выступать в конце мая. На той стороне океана. Первые старты нужны в качестве хороших технических тренировок. Май-июнь буду в Америке. А в июле переберемся сюда. Где будем базироваться, пока не знаю. Выберем место в Европе, откуда удобно летать на соревнования. Могу также сказать, что процентов на 80 выступлю на чемпионате России.

– Ух ты. Хорошая новость.

– Это будет юбилейный чемпионат. Сотый! Юбилей. Обещают, что будет одновременно и праздник, и соревнования. Интересно будет выступить на таком историческом старте.

– Прошлый сезон вы полностью пропустили. И ничего не объяснили. Слухи ходили самые разные. Что было на самом деле?

– Я училась, ходила в университетскую языковую школу, совершенствовала английский язык. За прошлый год освежила голову и тело. 2016-й и 2017-й годы выдались крайне тяжелыми. Особенно морально. Хотелось от всего этого отдохнуть, забыться, и с новыми силами обратно рвануть в бой. За это время соскучились по соревнованиям. Сейчас голодна до стартов, уже не хватает адреналина, атмосферы. Хочется реализовать свой потенциал.

– Это прыжки в район 7 м?

– Буду стремиться к этому. (Владимир Иванов)

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