Дарья Клишина: «Не верю, что все санкции снимут зараз»

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину-2017 Дарья Клишина отметила, что пропустит зимний сезон и добавила, что боится с будущее российского спорта.

— У меня старая травма ахилла, но сейчас мы с ней вроде бы справились, — цитирует Клишину lenta.ru. — В летнем сезоне я получила другое повреждение, верхней поверхности бедра. Но сейчас все в порядке. Не хотелось бы форсировать подготовку, поэтому зимний сезон пропущу. Буду спокойно готовиться к летним стартам.

— Нет у вас тревоги за будущую карьеру в связи с той ситуацией, которая складывается вокруг российского спорта?

— Ну конечно, есть! Мне вообще кажется, что сейчас мы в самой тяжелой ситуации за все время. С 2015 года, когда все это началось.

— Сейчас хуже, чем было перед Рио?

— Да, потому что теперь грозятся отстранить вообще всех атлетов, все виды спорта. В нашей стране должна быть лицензированная лаборатория, но вы видите, что с ней происходит. Сейчас ведь у российских спортсменов даже нет возможности подать заявку на нейтральный статус. Да, мне не приходится, как остальным ребятам, делать это каждые полгода. Но я ведь переживаю за них, так что ждем очередного заседания. Конечно, я не верю, что все санкции снимут зараз. Но мы все надеемся, что это наконец закончится.