Дарья Клишина: "Конечно, приятно, когда на тебя подписан Роналду. Обычно у столь популярных людей мало подписок"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью "СЭ" рассказала, что лично ведет свой аккаунт в Инстаграме. Она также добавила, что ей приятно, что на нее подписан форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

– Время от времени выкладываете фотографии с тенниса. Недавно были на финале крупного турнира в Майами. Игра нравится или кому-то из спортсменов симпатизируете?

– Смотреть на высококлассную игру мне очень интересно. И по возможности я действительно с удовольствием хожу на матчи. Мне вообще нравится окунаться в атмосферу других видов спорта. Так совпало, что в те выходные я была в Майами.

– Победил там Роджер Федерер. Говорят, при всей его простоте, над швейцарцем прямо ощущается ареол суперзвезды.

– Так и есть. Человек настолько профессионал, что поучиться у него могут многие. Не только из мира спорта.

– Вы знакомы?

– Лично – нет.

– В продолжение темы про Инстаграм. Свою страницу сами ведете? Зачастую этим занимаются имиджмейкеры или агенты.

– Это моя личная страница, сама ее веду.

– Знаете, у кого самая популярная страница в мире?

– Нет. У кого?

– У Криштиану Роналду. А он подписан на вас. Это льстит?

– Льстит – неправильное слово. Конечно, приятно, когда на тебя подписан Роналду. Обычно у столь популярных людей мало подписок. Но я не могу сказать, что мне это прямо льстит. Просто приятно.

– Юля Левченко, украинская высотница, рассказывала, что ее в соцсетях постоянно зовут замуж. Что чаще всего пишут вам?

– Ха-ха. Это, наверное, какая-то тенденция. Тоже часто вижу сообщения от незнакомых людей: "Привет, выходи за меня замуж".

– Роналду среди них не было?

– Нет (смеется). (Владимир Иванов)

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