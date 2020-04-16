Дарья Клишина: «Какая разница, где ты тренируешься, если медаль все равно российская?»

Российская легкоатлетка Дарья Клишина прокомментировала отношение болельщиков к своим тренировкам в США.

— Зареклась не читать комментарии еще в 2016 году (когда она была единственной допущенной россиянкой из легкоатлетов на Олимпиаде-2016. — прим. «СЭ»), — сказала Клишина в прямом эфире «СЭ» в Instagram. — Не вижу никакого предательства. Не хочется даже объяснять свою позицию. Если я выступаю, то выступаю за нашу страну, а не за Америку. Какая разница, где ты работаешь и тренируешься, если медаль все равно российская?

На меня тренер никогда не повышал голос. Хотя у меня бывало, что я срывала тренировку, не могла что-то делать. Тренер говорит: «Одевайся домой, иди отдыхай». Он понимает, что если продолжить, то тренировки не получится, и это может даже привести к травме.