Дарья Клишина: «80-90 процентов, что Трампа переизберут на второй срок»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет сейчас в США, рассказала, что у нынешнего президента Дональда Трампа большие шансы быть переизбранным на второй срок.

— Когда проголосовали за Трампа, люди говорили: «Больше никогда». — Но сейчас прошло время, сейчас осталось два кандидата, — рассказала Клишина в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной. — И, говорят, 80-90 процентов, что Трампа переизберут на второй срок.

Многие открыто говорили, что ненавидят Трампа, об этом шутят на телевидении, зачастую очень жестко. В этом плане со свободой слова никаких проблем нет.