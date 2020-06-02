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Дарья Клишина: «80-90 процентов, что Трампа переизберут на второй срок»

19:26
Дональд Трамп. Фото Reuters
Дональд Трамп. Фото Reuters
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет сейчас в США, рассказала, что у нынешнего президента Дональда Трампа большие шансы быть переизбранным на второй срок.

— Когда проголосовали за Трампа, люди говорили: «Больше никогда». — Но сейчас прошло время, сейчас осталось два кандидата, — рассказала Клишина в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной. — И, говорят, 80-90 процентов, что Трампа переизберут на второй срок.

Многие открыто говорили, что ненавидят Трампа, об этом шутят на телевидении, зачастую очень жестко. В этом плане со свободой слова никаких проблем нет.

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