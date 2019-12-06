Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика
Допинг

Данил Лысенко: «Пропустил три допинг-теста из-за того, что забывал менять свое местонахождение»

08:12
Теги:

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко объяснил, почему он пропустил допинг-тесты, в результате чего получил дисквалификацию.

— Я пропустил три допинг-теста из-за того, что забывал менять свое местонахождение, — сказал Лысенко в фильме «Восхождение», премьера которого состоялась в «Доме кино». — Сезон был напряженный, я много ездил по соревнованиям, иногда проезжал за неделю по трем стартам. И видимо, из-за этого так получилось... (Наталья Марьянчик)

«Никого не виню. Я сам во всем виноват». Признание Данила Лысенко

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир