Данил Лысенко: «Пропустил три допинг-теста из-за того, что забывал менять свое местонахождение»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко объяснил, почему он пропустил допинг-тесты, в результате чего получил дисквалификацию.

— Я пропустил три допинг-теста из-за того, что забывал менять свое местонахождение, — сказал Лысенко в фильме «Восхождение», премьера которого состоялась в «Доме кино». — Сезон был напряженный, я много ездил по соревнованиям, иногда проезжал за неделю по трем стартам. И видимо, из-за этого так получилось... (Наталья Марьянчик)

«Никого не виню. Я сам во всем виноват». Признание Данила Лысенко