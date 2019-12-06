Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, который был дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов, рассказал, почему решил сняться в документальном фильме.

— Мне запрещено давать какие-либо комментарии по существу дела, я давал подписку, — сразу предупредил Лысенко. — Когда все закончится, с удовольствием вам все расскажу. Но пока — не имею права говорить об этом.

— Как вы решились сниматься в фильме в свою честь на фоне истории с допингом?

— Поначалу сомнения, конечно, были. Но я посоветовался с тренером и адвокатом, они дали добро.

— Морально тяжело было сейчас видеть на экране собственные рекордные прыжки, понимая, что такое может больше никогда не повториться?

— Было непросто, да. Но я никого не виню. Я же сам получил три «флажка», сам лишил себя медалей, эмоций и всего остального. Что тут теперь скажешь?

— Судя по фильму, вы продолжаете тренировки?

— Просто поддерживаю форму. На настоящие высоты не лезу... (Наталья Марьянчик)

«Никого не виню. Я сам во всем виноват». Признание Данила Лысенко