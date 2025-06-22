Легкая атлетика
22 июня, 15:35

Лысенко о планах на сезон: «Было бы неплохо показать результат повыше, чем окажется выигрышный на чемпионате мира»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Данил Лысенко на Кубке России по легкой атлетике, завершившемся в воскресенье в Жуковском, штурмовал высоту 2,33, а это второй результат сезона в мире. В третьей попытке Данил почти справился. О том, что не получилось и какие у спортсмен планы на сезон он рассказал «СЭ» после завершения соревнований.

— Лучший результат сезона в мире — 2,34, украинец Олег Дорощук. Ты поставил 2,33. Почему?

— У нас с тренером пока что нет задачи выйти в лидеры. Сначала пробуем выполнить отборочный норматив на чемпионат мира. Это как раз 2,33. А затем будем смотреть дальше.

— Где следующий старт?

— В субботу буду прыгать в Минске на открытом чемпионате Белоруссии.

— Какой итог сезона будешь считать хорошим?

— Хотел бы подойти к своему личному рекорду, даже, может быть, прыгнуть на 2,40. Но не загадываю, как получится — так получится. Было бы неплохо показать результат повыше, чем окажется выигрышный на чемпионате мира.

Данил Лысенко.«Еще лет пять смогу составлять конкуренцию на мировом уровне». Лысенко показал пятый результат в мире

  • No Name 4

    Для начала неплохо бы показть результат повыше, чем Брумель перекидным 60 дет назад прыгал!

    23.06.2025

