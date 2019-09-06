Что может быть страшнее 10-километровой пробежки? Исинбаева знает ответ
Двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира Елена Исинбаева рассказала о своей проблеме с большим количеством одежды. По словам прославленной легкоатлетки, она очень не любит заниматься уборкой в гардеробе.
А я представить не могла, что у меня столько вещей, которые не ношу и о которых уже не помню! Как же я рада, что есть люди, которые меня спасают в этом вопросе... Мои родные, близкие теперь одеты по моде и по спорту...
Я ещё до главного гардероба не дошла!
Да, перенасыщенность вещами и вечное зомбирование «купи», играют злую шутку... После того как освобожусь от ненужного, толко обдуманные и самые необходимые покупки буду делать...
Пожелайте мне терпения! Лучше 10 км пробежать, чем уборка в гардеробе", — написала Исинбаева в Instagram.
?А я представить не могла что у меня столько вещей, которые не ношу и о которых уже не помню! Как же я рада что есть люди которые меня спасают в этом вопросе... Мои родные, близкие теперь одеты по моде и по спорту... Я ещё до главного гардероба не дошла... ????? Да, перенасыщенность вещами и вечное зомбирование «купи», играют злую шутку... После того как освобожусь от ненужного, толко обдуманные и самые необходимые покупки буду делать... ? Пожелайте мне терпения ???? Лучше 10 км пробежать, чем уборка в гардеробе ???