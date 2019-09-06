Что может быть страшнее 10-километровой пробежки? Исинбаева знает ответ

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира Елена Исинбаева рассказала о своей проблеме с большим количеством одежды. По словам прославленной легкоатлетки, она очень не любит заниматься уборкой в гардеробе.

А я представить не могла, что у меня столько вещей, которые не ношу и о которых уже не помню! Как же я рада, что есть люди, которые меня спасают в этом вопросе... Мои родные, близкие теперь одеты по моде и по спорту...

Я ещё до главного гардероба не дошла!

Да, перенасыщенность вещами и вечное зомбирование «купи», играют злую шутку... После того как освобожусь от ненужного, толко обдуманные и самые необходимые покупки буду делать...

Пожелайте мне терпения! Лучше 10 км пробежать, чем уборка в гардеробе", — написала Исинбаева в Instagram.