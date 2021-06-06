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Чичерова заявила, что завершит карьеру по окончании сезона

6 июня 2021, 20:09
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова сообщила, что завершит карьеру по окончании летнего сезона. 6 июня спортсменка заняла второе место на чемпионате Москвы.

«Этот сезон будет для меня последним, других вариантов, думаю, у меня уже нет. Хотя иногда на тренировках что-то и получается. Но меня уже не хватает на много прыжков, так как накапливается нагрузка. Жалко, конечно, что так все выходит.

Я нисколько не жалею, что вернулась в спорт в 2018 году. Хотя бы из-за хорошего зимнего сезона 2019 года, тогда была куча классных прыжков. Это бы мое состояние перенести на 2020 год, было бы здорово. А то возвращение было для меня самой очень важно, я ведь решала свои внутренние психологические вопросы», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

Спортсменка вернулась в спорт в 2018 году после двухлетней дисквалификации за допинг. Она была лишена бронзы Олимпиады в Пекине.

Чичерова — чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер мировых первенств.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11582253

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