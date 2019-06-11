Чичерова все еще ждет разрешения выступать на зарубежных стартах от ИААФ, но не питает больших иллюзий

Олимпийская чемпионка-2012 Анна Чичерова, которая выполнила квалификационный норматив для участия в Играх-2020, отметила, что все еще ждет разрешения выступать на зарубежных стартах от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Напомним, что на турнире в Жуковском она преодола планку на высоте 2 м. Норматив для попадания на Олимпиаду в Токио составляет 1,96 м. Норматив на участие в ЧМ-2019 Чичерова выполнила еще в прошлом году.

– Я сейчас стараюсь держать настрой и одновременно жду допуск на зарубежные старты, – приводит ТАСС слова Чичеровой. – Не ухожу в минор, но, конечно же, неприятно, когда ты ограничена. Но я не питаю каких-то больших иллюзий по поводу получения допуска, продолжаю работать, а там как получится. Не трачу свою нервную энергию на эти ожидания, будь что будет.

В целом все у меня сегодня получилось. Но пришлось непросто, поэтому на 2,02 я уже не пошла из-за накопившейся усталости, да и состояние здоровья после недавней болезни пока не самое лучшее. Но я очень рада, что ко мне вернулся соревновательный настрой. Зимой было все в порядке, а в начале летнего сезона этот заряд куда-то потерялся".

Сегодня я сумела поймать внутри себя волну, которую нужно поддерживать и дальше. Думаю, что к чемпионату России я должна полностью прийти в себя. К сожалению, у меня пока нет допуска, поэтому следующим стартом у меня, наверное, будет Мемориал Знаменских 5 июля.

ВФЛА с 2015 года временно лишена членства в ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Россияне вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. Тем не менее, ИААФ подтвердила ранее, что на Олимпиаде действуют правила МОК, и российские легкоатлеты могут выступить под флагом своей страны. Но принять участие в Играх они могут только имея допуск от ИААФ.

Чичерова выполнила норматив на участие в Олимпиаде